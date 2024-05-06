В регионе России произошел взрыв из-за украинского дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по селу Муром в Белгородской области дроном-камикадзе и повредили объект связи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По сообщению Гладкова, в результате атаки произошел взрыв, однако никто не пострадал.

«Поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные бригады приступят к (...) работам после согласования с Министерством обороны», — подытожил губернатор.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ атаковали территорию России тремя беспилотниками — все они были сбиты системой противовоздушной обороны.

Также дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов по «ГАЗелям», перевозившим сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили более 40 человек.