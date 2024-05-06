Землетрясение произошло на Чукотке

На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 11.11 по времени UTC (14:11 мск) в 169 километрах к северу от поселка Эгвекинот, где проживает более двух тысяч человек, передает РИА «Новости».

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Японии. Эпицентр землетрясения располагался в 784 км к юго-востоку от города Хамамацу, очаг залегал на глубине 503 км.