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В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожара

Ранее мэр района Александр Дубровин сообщил об эвакуации жителей города Вихоревка — там горят четыре дома.

В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожара
© РИА Новости

По его словам, пламя перекинулось на частный сектор на окраине из четырёх садовых товариществ.

«В Вихоревке бушует страшный пожар. На борьбу со стихией вышли не только пожарные, но и местные жители. Сильнейший порывистый ветер осложняет работу спасателей, разгоняя огонь на большую территорию», — написал Дубровин в своём Telegram-канале.

В региональном главке МВД добавил, что из-за пожаров в дачных комплексах перекрыли подъездные дороги. Со 195-го по 203-й км федеральной трассы «Вилюй» организовали реверсивное движение.

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Александр Дубровин
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