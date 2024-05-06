В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожара

Ранее мэр района Александр Дубровин сообщил об эвакуации жителей города Вихоревка — там горят четыре дома.

По его словам, пламя перекинулось на частный сектор на окраине из четырёх садовых товариществ.

«В Вихоревке бушует страшный пожар. На борьбу со стихией вышли не только пожарные, но и местные жители. Сильнейший порывистый ветер осложняет работу спасателей, разгоняя огонь на большую территорию», — написал Дубровин в своём Telegram-канале.

В региональном главке МВД добавил, что из-за пожаров в дачных комплексах перекрыли подъездные дороги. Со 195-го по 203-й км федеральной трассы «Вилюй» организовали реверсивное движение.