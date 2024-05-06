Лидер группы «Калинов мост» пострадал от действий мошенников

Лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин поверил телефонным мошенникам и передал им 134 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «МК «Срочно в номер!».

По данным издания, Ревякину позвонили через мессенджер Watsapp. Его собеседник представился представителей портала «Госуслуги».

«Очень убедительно посоветовал снять все деньги со счета и передать некой женщине в Видном», - отмечается в сообщении.

В итоге рокер лишился 134 тысяч рублей.

Ранее в Москве 73-летняя пенсионерка отдала мошенникам, которые представились сотрудниками пенсионного фонда, банка и полиции, 34 млн рублей. Таким образом пожилая москвичка пыталась обезопасить свои накопления. По данным прокуратуры, в течение недели женщина снимала различные суммы от 1,4 млн рублей до 9,5 млн рублей, которые послушно, следуя указаниям преступников, отдавала курьерам на улице.