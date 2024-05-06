Под Белгородом БПЛА атаковали молоковоз, локомотив и автомобиль

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов молоковоз, локомотив передвижной лаборатории и легковой автомобиль в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посечен", - написал он.

Также в селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль.