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В Берлине спустя трое суток потушили пожар на Diehl Metal

Пожар на заводе Diehl Metal в берлинском районе Лихтерфельде удалось потушить спустя трое суток, передает агентство DPA. Известно, что компания, владеющая предприятием, поставляет вооружение ВСУ.

В Берлине спустя трое суток потушили пожар на Diehl Metal
© globallookpress.com

Уточняется, что всего на месте происшествия работали около 200 пожарных. Причины возгорания по-прежнему остаются неизвестными, расследование продолжается.

Ранее местные СМИ писали, что пожар не повлиял на производство зенитных ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых, в частности, на Украину. Известно, что огонь охватил отделение предприятия, занимающееся гальванизацией металла для автомобильной промышленности, и не затронул оборонный сектор.

Газета Bild сообщала, что в руинах здания неоднократно вспыхивали пожары. Могут пройти дни, прежде чем следователи войдут в строение, которое находится под угрозой обрушения, рассказали источники издания. Пожарные также отказывались заходить в горящее помещение.

3 мая стало известно, что на заводе также горели химикаты, в частности хранившиеся в здании кислота и цианид меди. В связи с этим существует опасность образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. В экстренных службах уточнили, что спасатели тушат возгорание лишь снаружи, поскольку взять огонь под контроль изнутри невозможно.

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