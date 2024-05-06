Актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» сбила машина

Актера Александр Майоров, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

© Кадр: фильм «Улицы разбитых фонарей-10»

По данным канала, ДТП произошло около 22:00 на Приморском шоссе.

44-летний Александр Майоров - актер кино и театров «На Литейном» и «Приют комедианта» - пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса Subaru Forester.

«В результате актер получил серьезные травмы. Два перелома костей правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас ему оказывают помощь в городской больнице № 40», - отмечается в сообщении.

При этом выяснилось, что водитель Subaru Forester только за этот год получил семь протоколов за превышение скорости и один за управление транспортным средством без прав. Он заявил, что актер выбежал на дорогу, размахивая руками, и был в «приподнятом настроении».

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После наезда на актера водитель не стал скрываться с места происшествия и вызвал оперативные службы.

Ранее в ДТП в Санкт-Петербурге попал актер Игорь Скляр. Он ехал по Лиговскому проспекту на седане Jaguar, когда перед ним внезапно на большой скорости начал сдавать задом и перестраиваться кроссовер Audi. Народный артист России не пострадал.