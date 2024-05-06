Вандал облил краской три флага России в Петербурге и попал на видео

В Санкт-Петербурге вандал облил краской три флага России и два Знамени Победы на проспекте Королева. Действия злоумышленника попали на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как молодой человек в маске и капюшоне идет по улице. Затем он направляется к знаменам и распыляет краску из шприца.

Как утверждает издание, это уже не первый случай порчи флагов в Петербурге. Поврежденные полотна были изъяты и отправлены на экспертизу в рамках возбужденных уголовных дел.

Протестующие в Тбилиси против законопроекта об иноагентах порвали флаг РФ

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение российского флага. От его действий никто не пострадал. Как выяснило следствие, мужчина был противником специальной военной операции (СВО) на Украине и мобилизации.