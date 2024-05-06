Стало известно о радикальных взглядах фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 24-летний уроженец Таджикистана Назримад Лутфуллои (внесен в список террористов и экстремистов) планировал уехать в Сирию и является приверженцем радикального течения ислама. Lenta.ru

«Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России», - указывает следствие. ТАСС

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек. Москва24