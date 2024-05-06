В Дагестане подросток ранил полицейского ножом

В Сергокалинском районе Дагестана 17-летний юноша пытался отобрать оружие у полицейского и напал на него с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Сотрудники полиции везли в отдел задержанного 17-летнего подростка. По дороге юноша напал на одного из патрульных, дважды ударил его ножом в грудь и плечо и попытался отобрать табельный пистолет.

Пострадавшему полицейскому оказали первую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, молодой человек напал на правоохранителей, чтобы отомстить за двоюродных братьев, которые отбывают наказание по статье об экстремизме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Вологодской области подросток ранил ножом двух полицейских. 16-летнего молодого человека заподозрили в краже металлических столбов. Двое стражей порядка пришли к юноше домой, чтобы опросить его. В ходе беседы молодой человек схватил нож и напал на полицейских, мужчинам потребовалась медицинская помощь.