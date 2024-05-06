Названа статья, по которой расследуют избиение ветерана СВО в Ростове

Следователи в Ростове-на-Дону возбудили дело по статье о хулиганстве после избиения в Суворовском районе ветерана СВО с супругой, сообщает Telegram-канал DonMash. По данным канала, дело открыто в отношении неизвестных. Подозреваемые при этом есть, однако полиция пока не передала информацию в СК, утверждается в публикации.

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Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 26 апреля. Пострадавшие встретили на улице соседку. Находившиеся рядом молодые люди услышали, что мужчина — военный, и набросились на него с криками о ненависти к русским, снимая происходящее на камеру. В результате нападения также пострадала и женщина — она получила перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. У ее мужа — множественные ушибы лица.

Несмотря на травмы, женщину сначала отказались признавать потерпевшей, рассказал ее адвокат Альберт Борохов. Она проходила по делу как свидетель. Однако после того, как история получила общественный резонанс, следствие переквалифицировало ее роль в происшествии.

В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

До этого в Санкт-Петербурге по требованию главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту избиения участника СВО. Отмечается, что подозреваемыми в деле являются сотрудники полиции. Пострадавший участвовал в пикете с требованием ужесточить миграционное законодательство.