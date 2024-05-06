Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади в Москве

Мещанский районный суд признал виновным гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка по делу о пожаре на цветочных складах на Комсомольской площади. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-службе суда. Вечерняя Москва

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мачелюк Антон Анатольевич, генеральный директор ООО «Ново Флоре» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более людей). Суд назначил Мачелюку наказание в виде лишения свободы сроком на три года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселения», — говорится в сообщении. News.ru

Суд и следствие установили, что подсудимый, являясь гендиректором ООО "Ново флоре", в период с 2019 по 2022 годы в результате преступной небрежности не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади произошло возгорание складов и помещения, где продавали цветы. В результате пожара погибли семь человек, здоровью одного человека причинен тяжкий вред. ТАСС