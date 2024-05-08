Россиянин получил срок за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии общего режима за отказ участвовать в военной операции на Украине, сообщила пресс-служба суда. Его признали виновным в неисполнении приказа командования (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ).

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что военный 10 января на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, публично отказался исполнять приказ командира, который направил солдат в зону проведения военной операции.

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Восточный окружной военный суд ранее приговорил военнослужащего Александра Парыгина из Читы к семи годам лишения свободы по делу о самовольном оставлении места службы. Мужчина сам явился в комендатуру спустя почти год нахождения в бегах.

До этого суд приговорил военнослужащего Никиту С. к пяти с половиной годам лишения свободы за самовольное оставление части. Мужчина находился в розыске почти три месяца, его задержали в Омске 6 февраля.