ФСБ задержала жителя Тамбова, готовившего по указанию спецслужб Украины взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. ТАСС

«ФСБ совместно с сотрудниками РЖД в Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб», — заявляет пресс-служба ФСБ. RT на русском

Два самодельных взрывных устройства нашли под строительном мусором в одной из заброшенных построек. Позднее их обезвредили, рассказали в ЦОС. Москва24

Следственное подразделение УФСБ России по Тамбовской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту). Сейчас он арестован. Российская газета