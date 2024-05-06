В центре Чернигова произошел взрыв в здании банка

Взрыв произошел рано утром в банке в центре Чернигова на севере Украины, здание сильно повреждено. Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

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"Сегодня около 04:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной полиции.

На приложенных к сообщению фотографиях видно, что часть здания полностью разрушена.

На месте все еще работают спасатели и следователи. Уголовное дело возбуждено по статье о преднамеренном уничтожении или повреждении имущества путем взрыва.