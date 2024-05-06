Шесть человек погибли и 33 ранены при ударах дронов ВСУ под Белгородом

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобусы ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, 6 жителей погибли, еще 35 пострадали.

Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. По предварительной информации, среди пострадавших есть двое детей с поверхностными травмами. Одному мужчине в тяжелом состоянии проводят операцию. Остальные получили осколочные ранения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждения региона, где им оказывают помощь.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших жителей. На месте продолжают работать оперативные службы.

В Белгороде произошёл взрыв, есть пострадавшие

Напомним, что 4 мая ВСУ атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. Повреждения получили жилые дома, инфраструктурой объект связи и два автомобиля. Никто не пострадал.