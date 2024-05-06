Россиянин поссорился с соседом и сжег его заживо

41-летний мужчина заживо сжег знакомого в подъезде жилого дома в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 мая в доме на улице Самуила Маршака. Подозреваемый, на почве личной неприязни, поджег одежду потерпевшего. Мужчина сгорел заживо, а преступник скрылся с места происшествия. Его удалось задержать.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли емкость, в которой могла находиться легковоспламеняющаяся жидкость. Возбуждено уголовное дело по пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Обстоятельства инцидента выясняются. Фигуранта дела доставили в подразделение Следственного комитета, где следователи приступили к его допросу.

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Напомним, что 5 мая в Москве задержали двоих сотрудников автомойки, которые угнали автомобиль клиентки. Их обнаружили спящими в авто — к тому времени они успели снять с иномарки государственные регистрационные знаки, а на крышу, чтобы сбить с толку полицейских, установили магнитный знак такси.