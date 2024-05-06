В Сумах поврежден высоковольтный энергетический объект

В Сумах повреждён высоковольтный объект энергетической компании «Укрэнерго», сообщила пресс-служба поставщика.

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«Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады «Укрэнерго» работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей», — заявила компания.

В Харьковской области накануне отключалось оборудование местного облэнерго, его часть уже заработала, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о перебоях с электроснабжением в Харькове и части Сумской области. В частности, в Сумах были слышны новые взрывы. Объекты критической инфраструктуры в этом городе перевели на резервное питание.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удары наносились по энергосистеме и складу с боеприпасами.