Движение через Босфор приостановили

Движение судов через Босфор временно не осуществляется из-за поломки судна в северной части пролива.

Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции на своей странице в X (ранее Twitter).

"У 64-метрового грузового судна Brabus [под флагом Камеруна] произошла поломка рулевого устройства в районе северного входа в пролив Босфор, когда оно шло курсом из Трабзона в Бандырму. Движение судов по Босфору временно остановлено в обоих направлениях", - сообщило ведомство.

К судну были оперативно направлены буксир и спасательный катер. После отбуксирования Brabus с линии движения судов в безопасную зону пролив снова будет открыт для морского трафика.