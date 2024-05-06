Замминистра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, просит отпустить его под домашний арест.

Как пишет «Коммерсантъ», Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу 8 мая.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения»,— сказал адвокат Иванова Денис Балуев.

Отмечается, что защита предлагает перевести Иванова под домашний арест в его столичной квартире на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородном доме на Рублёвском шоссе.

Иванов, а также его друг Сергей Бородин были отправлены судом под стражу до 23 июня.

Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография

Они оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчины участвовали в деятельности преступной группы, наживавшейся в ходе проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны России.