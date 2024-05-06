У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Оно было зафиксировано 5 мая в 14:06 по местному времени (17:06 мск) в 161 километре от поселка Усть-Камчатск. Глубина очага составила 29 километров.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что за прошедшие сутки зарегистрировано одно сейсмособытие. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В прошлом месяце два землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2 произошли в одну ночь у берегов Камчатки. В первый день мая на полуострове пошел снег.