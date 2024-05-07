В районе Бурятии введут режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введут в Муйском районе Бурятии из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"На заседании республиканского оперативного штаба зампред правительства Бурятии Иван Альхеев поставил задачи активизировать работу по проведению сельских сходов с участием всех ведомств, ведущих деятельность на территории муниципальных образований, в том числе руководителей силовых структур, усилить патрулирование лесного массива, установить виновные лица в возникновении лесных пожаров. В связи со сложившейся ситуацией в Муйском районе ввести режим ЧС", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев, наиболее сложная и напряженная ситуация наблюдается на территории Муйского района.

По состоянию на утро 7 мая продолжается ликвидация пожаров в Еравнинском и Муйском районах. Обнаружены еще два лесных пожара в Муйском районе и один в Хоринском.

В Бурятии введен особый противопожарный режим. В 2023 году природные возгорания в Бурятии начались в марте, в конце сентября был отменен особый противопожарный режим. Тогда было зарегистрировано 258 лесных пожаров общей площадью свыше 29,7 тыс. га. Почти половина - 54% всех очагов - возникла из-за неосторожного обращения с огнем местным населением.