В России объявили в розыск экс-чиновников Украины
Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Алексея Данилова, сообщает РИА Новости.
Также в розыск объявлены бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.
Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.
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Ранее Следственный комитет РФ предъявил Климкину и Гройсману обвинения в обстрелах и иных преступлениях в Донбассе.
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