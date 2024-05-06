В России объявили в розыск экс-чиновников Украины

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Алексея Данилова, сообщает РИА Новости.

Также в розыск объявлены бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.

Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.

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Ранее Следственный комитет РФ предъявил Климкину и Гройсману обвинения в обстрелах и иных преступлениях в Донбассе.