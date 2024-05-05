Девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла

Выброшенное с балкона пятого этажа стекло травмировало в Старой Руссе проходившую мимо девочку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

«Трёхлетняя девочка, которая выходила из аптеки с родителями, расположенной на первом этаже этого дома, получила травмы», — говорится в сообщении.

Ребёнок госпитализирован.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в результате пожара в частном доме в Анапе.