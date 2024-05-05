Гештальт-психолог устроила дебош в московском отеле

Основатель Международного университета Психологии и Психотерапии, именитая гештальт-психолог с 30-летним опытом Татьяна Саморукова напала на сотрудницу отеля в Москве и устроила дебош. Об этом сообщил в воскресенье, 5 мая, Telegram-канал Baza.

Она шесть лет проживает в гостинице в центре столицы. Постоялица попросила убрать свой номер и вышла из себя, когда узнала, что убрали только ее комнату, а номер супруга оставили без уборки. Она спустилась в лобби и накричала на сотрудницу отеля на ресепшене. Потом психолог перешла к прямым угрозам, ударила девушку и угрожала убить ее.

— Ты здесь без году неделя, а я шесть лет живу. Неси за нее ответственность. Я, наверное, не просто так здесь шесть лет, — заявила Саморукова.

После удара рукой она кинула в девушку переносным кассовым аппаратом и попала ей в плечо. У нее зафиксировали ушиб, а психолога пришлось оттаскивать от сотрудницы.

Девушка написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что адвокату грозит 5,5 года колонии за дебош в ресторане и доставку еды в СИЗО. Преступление, о котором идет речь, произошло в 2021 году в московском ресторане La Maree. По предварительным данным, юрист во время словесной ссоры угрожал своим недоброжелателям оружием.