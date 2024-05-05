Открытое горение на овощехранилище в Крыму ликвидировано

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина в Крыму. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что тлеющие деревянные палеты на овощехранилище продолжают тушить. На момент локализации пожара его площадь составила 1,8 тыс. кв. м. Борьбу с огнем осложняли сильные порывы метра.

Днем 5 мая сообщалось, что пожар на этом складе достиг площади 800 кв. м.

До этого в пресс-службе МЧС России по Крыму заявили, что пожар, возникший на складе в крымском селе Белоглинка, полностью потушен.

Перед этим ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое баллистическими ракетами, что вызвало пожар.

Сообщалось, что ракеты ATACMS были запущены из Херсонской области двумя волнами. Первый взрыв прозвучал примерно в 3:40 мск, атака длилась около часа. Очевидцы сообщали об огромных клубах дыма в месте прилета.