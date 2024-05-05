На Кубани произошла массовая драка из-за брошенного в машину камня

Массовая драка из-за камня, брошенного в автомобиль, и беременной женщины, произошла в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье сообщает Tegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошел в станице Казанская, рядом с придорожным продуктовым магазином.

«Потасовка на трассе, кто-то кинул в машину камень и зацепил беременную женщину», — рассказал свидетель, снявший видео с дракой.

На кадрах видно, что в драке участвуют взрослые мужчины, 30- 40 лет. Рядом припаркованы белые иномарки, видимо, принадлежащие участникам конфликта.

Побоище сопровождается криками женщин. В какой-то момент драка перемещается на проезжую часть, блокируя движение машин. Одного из упавших бьют ногами.

«Где полиция?» — задается вопросом женщина-очевидец, снимающая происходящее из автомобиля.

Комментариев от правоохранительных органов региона пока не поступало.