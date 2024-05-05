Дети получили травмы при поломке аттракциона на Кубани

В Краснодарском крае две девочки и мальчик получили травмы на карусели «Лавица». Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Ейске в парке Поддубного. Во время очередного сеанса у карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях.

Медики осмотрели девочек и диагностировали у них ушибы и ссадины. У мальчика, по предварительным данным, сломаны ребра. Прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в Центральном парке подмосковного Орехово-Зуево с аттракциона «Весёлые горки» вылетела кабинка. Пострадали две пятнадцатилетние девочки.

Медики экстренно госпитализировали их. При осмотре выяснилось, что у подростков — сотрясение мозга. Кроме того, у одной из школьниц был зафиксирован перелом плеча.

Расследование, проведенное правоохранителями, показало, что аттракцион был установлен в парке свыше 30 лет назад. Сотрудники плохо следили за его техническим состоянием.