Курьер на электровелосипеде сбил ребенка на переходе в Москве

Курьер на электровелосипеде наехал на пешеходном переходе на двенадцатилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, на улице 15-я Парковая в Москве.

«[Курьер] произвел наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда журнала Vogue Алену Долецкую.

Журналист была доставлена в больницу с переломом кисти и ушибом.

Вместе с тем, отмечают эксперты, курьеры также нередко попадают под машины. Так, на улице Сретенка автомобиль премиум-класса сбил мужчину на пешеходном переходе. Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали в одну из столичных клиник.