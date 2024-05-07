В Смоленске произошел крупный пожар на заводе

В Смоленске пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству кирпича на территории завода, пишет МЧС России в официальном Telegram-канале. Возгорание было зафиксировано на площади 1500 квадратных метров. Сейчас проводится разбор и проливка конструкций.

По данным ведомства, на пожаре частично обрушилась кровля. Сотрудники МЧС пытались защитить от огня соседние здания, так как пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. На месте работали 67 специалистов и 23 единицы техники. Сведения о пострадавших пока не поступали.

В Иркутской области в восьми садовых товариществах огнем были повреждены 188 строений, информировало ранее МЧС России. Часть из них — жилые дома. Сейчас возгорания локализованы. Причины пожара установят дознаватели ведомства. В региональном управлении МЧС заявили, что днем 6 мая в Братске возник пожар на лесопилке, загорелся пиломатериал на площади 600 квадратных метров. Основные силы гарнизона были привлечены для тушения этого техногенного пожара. Одновременно на территории садоводства «Алюминщик» возник пожар.

Ранее служба Авиалесоохраны отчиталась о ликвидации 61 лесного пожара в разных регионах России. По состоянию на ночь 6 мая на территории страны бушевало 43 лесных пожара на площади 70 803 гектаров, площадь ликвидированных возгораний составила 3398 гектаров.