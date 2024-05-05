В Крыму произошел крупный пожар

В Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 800 кв. м.

По данным МЧС, к борьбе с огнем привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.

До этого в пресс-службе МЧС России по Крыму заявили, что пожар, возникший на складе в крымском селе Белоглинка, полностью потушен.

Перед этим ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое баллистическими ракетами, что вызвало пожар.

Сообщалось, что ракеты ATACMS были запущены из Херсонской области двумя волнами. Первый взрыв прозвучал примерно в 3:40 мск, атака длилась около часа. Очевидцы сообщали об огромных клубах дыма в месте прилета.