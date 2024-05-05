В Крыму произошел крупный пожар
В Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец в своем Telegram-канале.
Площадь возгорания составила 800 кв. м.
По данным МЧС, к борьбе с огнем привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.
До этого в пресс-службе МЧС России по Крыму заявили, что пожар, возникший на складе в крымском селе Белоглинка, полностью потушен.
Перед этим ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое баллистическими ракетами, что вызвало пожар.
Сообщалось, что ракеты ATACMS были запущены из Херсонской области двумя волнами. Первый взрыв прозвучал примерно в 3:40 мск, атака длилась около часа. Очевидцы сообщали об огромных клубах дыма в месте прилета.
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