Группа подростков сбежала из детского реабилитационного центра в Москве

Из детского реабилитационного центра «Квартал» на Ленинском проспекте в Москве сбежала группа подростков, о чем стало известно изданию MSK1 от источника в силовых структурах.

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Побег произошел, предварительно, 1 мая. В правоохранительных органах заявили, что сбежали шесть несовершеннолетних, позднее всех их нашли.

Источник издания в больнице пояснил, что возраст беглецов — от 13 до 18 лет. Двух из них нашли и вернули только спустя несколько дней. После произошедшего в центр приехали сотрудники прокуратуры.

«Произошло это после того, как заведующий отделением ушел на больничный. По нашей информации, заведующего после случившегося хотят уволить», — добавил собеседник.

Уточняется, что «Квартал» — филиал главного наркологического центра Москвы (МНПЦ). В нем подростки проходят лечение от наркотической, алкогольной зависимости и токсикомании.

В феврале голый пациент сбежал из наркологической клиники на юге Москвы. Обнаженный мужчина перелез через забор медучреждения на Варшавском шоссе в районе Чертаново и направился к станции метро. Произошедшее попало на видео.