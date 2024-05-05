В Анапе при пожаре в частном доме погибла 11-летняя девочка

В селе Варваровка города Анапы во время пожара в частном доме погибла 11-летняя девочка. Об этом 5 мая сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, жилье многодетной семьи на Центральной улице загорелось в субботу днем. Остальных детей удалось спасти, но 17-летний молодой человек оказался в больнице с отравлением угарным газом. Сейчас ему оказывают необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебные, пожарно-технические, медицинские и другие экспертизы.

Стражам порядка предстоит установить точную причину и очаг возгорания, а также все обстоятельства трагедии и условия, ей способствовавшие. Ход расследования контролирует руководитель краевого управления комитета Андрей Маслов.

Как писала «Парламентская газета», в конце апреля пожар в тюменском частном доме унес жизни двух человек. Пламя распространилось на 64 квадратных метра и охватило второй этаж. Личности погибших удалось установить не сразу.