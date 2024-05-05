В оставшемся без света, воды и тепла городе ввели режим ЧС

В Дегтярске введен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия электричества, водо- и теплоснабжения. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников, передает "Уралинформбюро".

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К отключению электроэнергии, как и во многих других населенных пунктах Свердловской области, привели обрушившееся 4 мая на регион снегопады. Отсутствие электричества, в свою очередь, повлекло прекращение подачи воды и тепла.

"В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. На 6 мая приостановлен образовательный процесс в школьных и дошкольных образовательных учреждениях города. Продолжается расчистка улиц от снега и поваленных деревьев", – написал Пильников в своем telegram-канале.

Схожая ситуация сейчас в населенных пунктах городского округа Первоуральск. В частности, в селе Новоалексеевском и деревне Старые Решёты из-за отключения электричества тоже нет воды, при этом местные жители жалуются на плохую организацию ее подвоза.

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Согласно прогнозу Уральского Гидрометцентра, 6 мая снегопады в Свердловской области возобновятся, на юге региона снег будет переходить в дождь. Вместе с тем в областном управлении МЧС предупреждают о грядущем усилении ветра до 18 метров в секунду.