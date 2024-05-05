В ограду Белого дома врезался автомобиль

Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне. Охранники и полиция обнаружили, что водитель мертв. Об этом сообщила секретная служба США в воскресенье.

Инцидент произошел накануне около 10 вечера по местному времени. Легковая машина на большой скорости протаранила ограду внешнего периметра Белого дома.

«Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым», — сказано в сообщении секретной службы США в соцсети X.

По данным службы, угрозы Белому дому не было.

Медэксперты выясняют причину смерти водителя.