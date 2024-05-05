Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину сотрудника исправительной колонии в городе Бердянск Запорожской области. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Взрывное устройство сработало, когда сотрудник находился в автомобиле. От полученных при детонации травм он скончался на месте происшествия. Следователи изъяли фрагменты и составные части взрывного устройства. Очевидцев происшествия допрашивают в качестве свидетелей.

— Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления, — передает Telegram-канал «Следком».

Днем 12 апреля в Северном административном округе столицы на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В результате детонации пострадал его владелец — бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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В марте под автомобилем бывшего советника главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики Виталия Киселева обнаружили взрывчатку. Мужчина не пострадал.