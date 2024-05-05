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Женщина в Подмосковье избила 13-летнюю девочку на детской площадке

В Одинцово на детской площадке избили 13-летнюю девочку, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Россиянка избила 13-летнюю девочку на детской площадке
© Мослента

В полицию обратился мужчина, заявив, что его дочь избили на площадке на Сколковской улице. Было установлено, что неизвестная женщина в ходе конфликта несколько раз ударила ребенка и ушла. Девочку доставили в больницу.

Напавшую нашли и задержали — это 36-летняя местная жительница.

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Правоохранительными органами проводится проверка, в ходе которой будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причинения степени вреда здоровью подростка.

Ранее в подмосковных Люберцах задержали мужчину, который напал на девятилетнюю девочку. Отмечается, что мужчина весь день вел себя неадекватно: пинал машины и громко матерился. А когда мимо него прошла группа школьников, то набросился на одну из девочек, ударив ее кулаком в лицо. От полученного удара ребенок упал.

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