Спортзал бойца ММА в Иркутске был закидан навозом и затоплен. В Сети появилось видео с последствиями вторжения неизвестного.

В Иркутске неизвестный закидал навозом и затопил зал бойца ММА и тренера Дмитрия Хамиева.

3 мая мужчина пробрался в помещение и принес два мешка с навозом. Он собрал все награды бойцов, скинул их на кресло и завалил "удобрением". Также неизвестный включил воду в душевых и затопил все помещение. Экипировка тоже не уцелела – боксерские груши и мешки мужчина порезал.

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По предварительным подсчетам, залу нанесен ущерб в 800 000 рублей. На стене неизвестный оставил послание, в котором назвал тренера "тварью и педофилом". Что послужило причиной произошедшего, Хамиев не знает. Боец написал заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.