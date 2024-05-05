В российском регионе затопило сотни домов

В Тюменской области затопило сотни домов в 47 населенных пунктах из-за разлива рек Ишим и Тобол. Об этом пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Уровень реки Ишим в городе Ишим, в районе сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе вода продолжает прибывать… В 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники МЧС помогают жителям российского региона эвакуироваться. Кроме того, в затопленных селах организованы лодочные переправы.

В апреле в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии также затопило частные дома и участки из-за осадков. В правительстве региона объяснили, что затопление на улице Ломоносова произошло из-за переполнения осадками построенной в 2022 году дамбы.