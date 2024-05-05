Посетители парка развлечений на полчаса застряли на аттракционе на высоте 23 метра

Посетители парка развлечений в Канаде застряли на аттракционе «Лесоруб» и провисели на высоте более 20 метров почти полчаса. Об этом сообщает Metro.

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Инцидент произошел в парке развлечений «Страна чудес Канады», на аттракционе «Лесоруб» находились 45 человек, конструкция поднялась на высоту 23 метра и застряла, люди повисли вверх ногами.

Спасатели, прибывшие на вызов смогли устранить поломку спустя почти полчаса, посетители аттракциона спустились на землю. Несколько человек обратились за медицинской помощью, серьезных травм никто не получил. Причины неисправности устанавливает руководство парка.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Чехии в Гавиржове во время народных гуляний рухнула цепочная карусель. Посетителям карусели потребовалась медицинская помощь, известно, что большая часть пострадавших — дети. На месте обрушения карусели работали пять бригад скорой помощи и спасатели, к вечеру количество травмированных на неисправном аттракционе увеличилось. Многие обратились в больницу самостоятельно.