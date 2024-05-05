Товарный поезд сошел с рельсов на "курортной" ветке в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

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По данным канала, электровоз грузового состава сошел с рельсов в районе станции Куберле.

В результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии была полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России. Сейчас около десяти поездов задерживаются на 9 часов.

Сейчас ремонтные бригады очистили один путь, отметили корреспонденты. Отдыхающие постепенно покидают пробку и движутся в сторону Сочи и Кисловодска. Транспортная прокуратура начала проверку.

До этого поезд "Орлан" с пассажирами застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снега. Отмечается, что вагоны стояли уже около 40 минут. Также сообщалось, что в диспетчерской РЖД не смогли оперативно уточнить, что случилось, пообещав разобраться в случившемся.