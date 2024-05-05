Стали известны подробности о связанном с терактом в «Крокусе» диверсанте

Ликвидированный в Ленинградской области диверсант Николай Сурнов, подозреваемый в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», покинул Россию после объявления частичной мобилизации в 2022 году. Об этом РИА Новости сообщили его знакомые.

По данным агентства, мужчина занимал должность руководителя гаражного кооператива «Стрела-2» в Королеве, работал механиком.

«Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства», — поделился его знакомый.

Однако после мобилизации Сурнов покинул страну. По словам владельца соседнего гаража, он отправился в Литву. Эту информацию также подтвердили в ФСБ. По данным ведомства, они вернулся в Россию в марте текущего года.

Как события в «Крокус Сити Холле» отразятся на ходе СВО

3 мая стало известно о ликвидации в Ленобласти агента украинской военной разведки, готовящего серию терактов в России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 из которых спасти не удалось.