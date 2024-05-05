Юрист Соловьев предупредил о новом мошенничестве с опросами

Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения фейковых «опросов» и маркетинговых исследований. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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По его словам, это связано с тем, что люди все реже ведутся на просьбы раскрыть свои личные данные, а вот к опросам относятся гораздо более позитивно, поэтому готовы в них участвовать. Таким образом злоумышленники собирают психологический портрет жертвы и вытягивают из нее необходимую информацию.

Эксперт рассказал, что аферисты могут прислать ссылку, по которой нужно пройти опрос и получить за него денежное вознаграждение. Он предупредил, что это категорически нельзя делать.

— Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале Госуслуги, — подчеркнул юрист.

В конечно итоге от имени жертвы мошенники могут рассылать письма с просьбой о переводе денег, а на портале Госуслуги оформляют справку 2НДФЛ, по которой берут микрозаймы. При этом платить за них будет потерпевший, заключил Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Самостоятельное включение камеры или микрофона смартфона, самозапуск программ в фоновом режиме могут свидетельствовать о слежке мошенников за пользователем через его телефон. Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев рассказал «Вечерней Москве», что делать пользователю, если он заподозрил слежку через мобильный телефон.