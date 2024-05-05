Две синагоги эвакуировали в Нью-Йорке из-за угрозы взрыва

Полиция Нью-Йорка эвакуировала две синагоги из-за угрозы их взрыва. Как пишет газета New York Post, правоохранители получили анонимные сообщения о минировании. Начато расследование инцидента.

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Ранее Американский еврейский комитет провел опрос, согласно которому не менее 63% проживающих в Штатах евреев не чувствуют себя в безопасности из-за участившихся случаев антисемитизма. Число инцидентов продолжает расти с начала обострения палестино-израильского конфликта.

В минувший четверг конгрессмены США приняли законопроект о борьбе с антисемитизмом. Документ направлен против многочисленных пропалестинских акций протеста. Некоторые общественники и журналисты в США полагают, что таким образом власти пытаются «заставить молчать критиков Израиля».