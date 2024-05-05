В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

Греческий полицейский из охраны генконсула арестован в храме Гроба Господня. Инцидент произошел во время церемонии схождения Благодатного огня, сообщает портал Neostrategy. Причиной задержания стали жалобы на ссору.

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Все произошло на глазах греческой делегации во главе с министром иностранных дел, после вмешательства которого задержанного полицейского отпустили. Греческие оппозиционеры потребовали от МИДа жесткой реакции и немедленных объяснений, назвав этот случай «беспрецедентным».

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Напомним, Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу. Его вынес Патриарх Иерусалимский Феофил III. После он начал раздавать святыню всем желающим. Частицу Благодатного огня доставили и в Москву.