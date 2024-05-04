В Сербии спасли трех заблудившихся российских граждан

Пожарные города Чачак спасли трех россиян, заблудившихся на горе Каблар. Об этом сообщило МВД республики.

"Сотрудники Сектора по чрезвычайным ситуациям обнаружили и спасли трех иностранных граждан, которые сегодня потерялись на горе Каблар. Граждане России, две девушки и молодой человек, сбились с пути и застряли в труднодоступном месте. Пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли и спасли их", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице ведомства в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как указывает Радио и телевидение Сербии, из-за труднодоступности спасение российских граждан заняло чуть более двух часов.