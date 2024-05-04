ВСУ обстреляли села в российском регионе

Вооруженные силы Украины обстреляли два села в Брянской области, пострадавших нет. Частично повреждено одно домовладение и административное здание, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы совершили обстрел села Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение. Украинские террористы совершили обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет. Частично повреждено административное здание", - написал он.

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Оперативные и экстренные службы работают на месте повреждений.