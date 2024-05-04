В Москве объявили в розыск расстрелявшего двоих человек мужчину

В Москве неизвестный открыл огонь на Коровинском шоссе, двое пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, между тремя мужчинами произошел конфликт. Один из них — в черной одежде и с бородой — открыл огонь, предположительно, из пистолета. Двоих пострадавших увезли на скорой. Третьего участника разборок разыскивают по всему району он скрылся.

Как отмечает Mash, на месте работает полиция. Патруль получил ориентировку и уже ищет нападавшего. По предварительной информации, мужчина носит бороду, одет во все черное и может быть вооружен.

Ранее в Москве 18-летний молодой человек приревновал 15-летнюю девушку к ее одноклассникам и расстрелял их из пневматического пистолета.