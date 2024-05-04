Мальчик с редким заболеванием скончался после падения в ТЦ

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что пятилетний ребенок с редким заболеванием под названием синдром Драве скончался после падения в ТРЦ «Мега Парнас» в Петербурге. Как пишет канал, ссылаясь на мать мальчика, к задыхавшемуся сыну не спешили сотрудники скорой помощи.

Диагноз несовершеннолетнему поставили сразу же после рождения. У ребенка постоянные приступы эпилепсии. В день гибели во время игры на детской площадке мальчик упал и ударился головой. В результате у него произошел приступ. Прибывшие медики доставили пациента во Всеволожскую КМБ, откуда его перевели в реанимацию Детской клинической больницы. По предварительному диагнозу было выявлено кровоизлияние вследствие травмы головы. Врачи боролись за его жизнь несколько недель, однако накануне мальчик скончался.

Ранее шестилетняя девочка выпала в Омске из окна на 13-м этаже и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Областная прокуратура взяла расследование случая под свой контроль. Девочку на газоне под окнами обнаружила мать. Родители вызвали скорую. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Семья характеризуется как благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит.