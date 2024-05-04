СК: Перед судом предстанет москвичка за фиктивную регистрацию иностранцев

В Москве завершено расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, перед судом предстанет жительница столицы, сообщили в СК Москвы.

В сообщении в Telegram-канале СК отмечается, что следствие собрало доказательства, и уголовное дело в короткие сроки передано в суд.

По версии следствия, 51-летняя женщина предоставила в МФЦ Москвы документы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания, в то время как сами иностранцы там не проживали.

Ранее после рейда полиции в Москве из России решили выдворить 836 мигрантов.